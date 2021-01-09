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  9 января 2021
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Малайзия задерживает зарегистрированное в Монголии судно за незаконную стоянку в порту Диксон

CentralAsia (MNG) -  Агентство по обеспечению соблюдения морского законодательства Малайзии (Malaysian Maritime Enforcement Agency - MMEA) вчера задержало зарегистрированное в Монголии торговое судно для постановки на якорь без разрешения примерно в 3,9 морских милях к западу от Пулау Аранг-Аранг, Порт Диксон.

Его директор Мелака / Негри-Сембилан капитан (морской) Харис Фадзилла Абдулла сказал, что MV Bistari был задержан в 11.40 во время операции в Оп-Бентенге после того, как не представил разрешение на якорь от морского департамента Малайзии (Мардеп).

«MV Bistari укомплектован семью членами экипажа, включая его капитана, все они являются гражданами Индонезии в возрасте от 21 до 53 лет и имеют действующие документы, удостоверяющие личность. Предполагается, что грузовое судно с товарами следует из Пенанга в Пекан Бару, Индонезия », - сказал он в своем сегодняшнем заявлении.

Он сказал, что все члены экипажа были доставлены в штаб-квартиру Малакки / Негери Сембилан Мардеп для дальнейших действий и что дело расследуется в соответствии с Постановлением о торговом судоходстве 1952 года.

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