Индия и Монголия рассматривают двустороннее сотрудничество в углеводородной и сталелитейной отраслях

CentralAsia (MNG) - Профсоюзный министр нефти, природного газа и стали Дхармендра Прадхан в пятницу подтвердил приверженность Индии своевременному завершению проекта нефтеперерабатывающего завода в Монголии во время виртуального взаимодействия с Л. Оюун-Эрдэнэ, депутатом, министром и главным секретарем кабинета министров Монголии и сопредседателем Совместного комитета Индии и Монголии по сотрудничеству.

В официальном заявлении говорится, что на встрече всесторонне рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в углеводородной и сталелитейной отраслях.

Прадхан также выразил готовность и дальше делиться опытом Индии в нефтегазовом секторе, включая наращивание потенциала в соответствии с приоритетами развития Монголии.

Он выразил признательность за поддержку в проведении согласований для ускоренной реализации проекта Монгольского нефтеперерабатывающего завода с нуля, построенного в рамках кредитной линии правительства Индии, и их приверженность созданию трубопровода для транспортировки сырой нефти на нефтеперерабатывающий завод, строящийся в Сайншанде.

Министр также приветствовал заинтересованность монгольских компаний в поставках коксующегося угля для металлургической промышленности Индии и согласился развивать сотрудничество для взаимной выгоды. «Мы надеемся на установление прочных партнерских отношений с монгольскими компаниями в области добычи полезных ископаемых, угля и стали», - добавил он.

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