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  9 января 2021
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Репатриационный рейс Монголии запланирован в Сеул на 15 января

CentralAsia (MNG) -  Генеральный директор консульского департамента МИД Л.Мөнхтушиг 7 января сообщил, что 15 января 2021 года будет осуществлен один чартерный рейс для репатриации в Республику Корея.

Принимаются все необходимые меры для организации единственного рейса для репатриации, запланированного на этот месяц. «Рейс доставит около 150–160 человек, которым было подтверждено место на отмененных рейсах на ноябрь 2020 года», - сказал Мөнхтушиг.

6 787 монголов в зарубежных странах желают немедленно вернуться домой, и более 4 000 из них в настоящее время находятся в Республике Корея.

29 ноября правительство решило отменить все запланированные рейсы для репатриации в зарубежные страны из-за ограниченного пространства изоляторов и частичных строгих мер изоляции в стране, поскольку первые случаи местной передачи COVID-19 начали обнаруживаться с 10 ноября.

Однако в декабре 2020 года было организовано три рейса для репатриации в Токио, Япония, и Франкфурт, Германия, в результате чего из-за границы было доставлено около 600 монголов. Всем пассажирам предписано оставаться в изоляции в специально отведенных местах в течение 14 дней и в дальнейшем самоизолироваться дома еще на 2 недели.

В качестве меры по предотвращению вспышки COVID-19 с начала февраля 2020 года Монголия начала постепенно закрывать свои заказы для всех пассажиров, в том числе для своих граждан. Теперь границы страны открыты для перевозки топлива, грузов и товаров.

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