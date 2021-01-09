250 просроченных граждан-рабочих Китая были репатриированы из Монголии

CentralAsia (MNG) - 250 граждан Китая, которые не смогли вернуться на родину из-за временных ограничений на пассажиропоток через государственную границу, были репатриированы 7 января 2021 года по взаимному соглашению между правительствами двух стран.

Репатриация иностранцев на контрольно-пропускном пункте сомона Замын-Ууд в аймаке Дорноговь была совместно организована Управлением по делам иностранных граждан и имиграционной службы и посольством Китайской Народной Республики в Монголии. Эти граждане приехали в Монголию в сентябре и октябре прошлого года по рабочим визам, срок действия вида на жительство истек.

Иностранцы, работающие в Монголии, платят 840 000 тугриков или $ 295 в месяц, что вдвое превышает минимальную заработную плату страны.

Эти люди имели разрешение на работу в Монголии на три месяца и платили в среднем 600 миллионов тугриков (около $211 тыс.) налогов и сборов в государственный бюджет и не были причастны к каким-либо нарушениям.

В дальнейшем иностранные граждане, у которых истекает срок разрешения на работу, будут репатриированы поэтапно.

















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