В аймаке Өмнөговь произошло землетрясение магнитудой 4,2

CentralAsia (MNG) - В аймаке Өмнөговь ночью произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2, пострадавших и разрушений нет. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 21:12 ч 7 января на участке «Узуур-Улаан» на территории бага Номгон сомона Ханбогд, аймака Өмнөговь.

Согласно отчету губернатора сомона Ханбогд и старшего специалиста группы реагирования на чрезвычайные ситуации ООО «Оюу-Толгой», Агентство по чрезвычайным ситуациям провинции сообщило, что жители почувствовали толчки и никаких повреждений не было.

В ведомстве уточнили, что информация о разрушениях, погибших и пострадавших не поступала.

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