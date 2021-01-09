[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В аймаке Өмнөговь произошло землетрясение магнитудой 4,2

CentralAsia (MNG) -  В аймаке Өмнөговь ночью произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2, пострадавших и разрушений нет. Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 21:12 ч 7 января на участке «Узуур-Улаан» на территории бага Номгон сомона Ханбогд, аймака Өмнөговь.

Согласно отчету губернатора сомона Ханбогд и старшего специалиста группы реагирования на чрезвычайные ситуации ООО «Оюу-Толгой», Агентство по чрезвычайным ситуациям провинции сообщило, что жители почувствовали толчки и никаких повреждений не было.

В ведомстве уточнили, что информация о разрушениях, погибших и пострадавших не поступала.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В аймаке Өмнөговь произошло землетрясение магнитудой 4,2
  • Монголия может войти в книгу рекордов климата за самое высокое давление воздуха, - климатолог
  • 250 просроченных граждан-рабочих Китая были репатриированы из Монголии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com