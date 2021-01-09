ВОЗ подтвердила более быстрое распространение «британского» штамма COVID

CentralAsia (CA) - Новый штамм коронавируса, обнаруженный в декабре в Великобритании, распространяется быстрее, чем обычный вариант. Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, трансляция брифинга велась в Twitter ВОЗ.

По словам ван Керкхове, специалисты опираются на такой показатель, как репродуктивное число — число лиц, которых может заразить один больной.

«Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5–1,7», — сказала она.

Однако имеющая информация говорит о том, что новый коронавирус распространяется теми же путями, что и прежний вариант, сказала специалист. В связи с этим рекомендации медиков не меняются, добавила она.

«Важно отметить, что те инструменты, которые у нас есть против обычного SARS-CoV-2, который сам по себе достаточно опасен, работают и против «британского» штамма коронавируса», — отметила ван Керкхове.

Минздрав Великобритании сообщил об обнаружении нового штамма коронавируса в середине декабря. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что этот вариант может быть на 70% заразнее. Впоследствии его выявили в более чем 40 странах, сообщила ВОЗ. Среди них — Китай, США, Турция, Таиланд, Канада и Германия.