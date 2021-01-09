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  9 января 2021
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В Таджикистане за год изъяли свыше 2,4 тонн наркотиков

CentralAsia (TJ) -  Свыше 2,4 тыс. килограмм наркотиков изъято силовыми структурами и правоохранительными органами Таджикистана в 2020 году.

Как сообщает пресс-центр Агентства по контролю за наркотиками (АКН) Таджикистана, в 2020 году в стране было изъято 2 тыс. 425 килограмм различных наркотиков.

Сотрудниками АКН изъято 183 кг, наркотиков, министерства внутренних дел – 1 тыс. 117 кг, Госкомитета национальной безопасности – 1 тыс. 97 кг, еще 27кг наркотиков изъято другими структурами.

По данным Агентства, в прошлом году сотрудниками антинаркотического ведомства выявлено 144 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

АКН из оборота было изъято 183 килограмм наркотиков, в том числе 19 кг героина, 95 кг опия, 40 кг гашиша, 15 кг каннабиса, 15 килограмм психотропных веществ и 2 тыс. 195 штук синтетических наркотиков (таблеток).

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