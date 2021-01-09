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  9 января 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 45 новых случаев коронавируса. Всего 77 530

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 8 января количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 77 530 (+45).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 12 регионах страны.

В целом количество выздоровевших составило 75 947 (+72) человек, а показатель выздоровления - 98%.

Из 967 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 157 находятся в тяжёлом состоянии и 31 - в критическом.

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