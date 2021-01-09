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  9 января 2021
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Туркменистан намерен получить кредит Всемирного Банка для системы здравоохранения
Всемирный банк
Всемирный банк

CentralAsia (TM) -  Представители Туркменистана и Всемирного банка (ВБ) 7 января провели онлайн-переговоры, сообщается на сайте туркменского ведомства.

Туркменскую сторону представляли министр финансов и экономики Мухамметгельды Сердарова, замминистры здравоохранения и медпромышленности Чары Агамырадов и Арслангылыч Гылыджов, а также некоторые другие работники министерств.

Стороны обсудили вопросы выделения Туркменистану долгосрочных льготных кредитов на восстановление экономики после глобальной пандемии COVID-19.

Согласно опубликованной туркменским министерством информации, ВБ высоко оценил работу, проведенную в Туркменистане по предотвращению распространения коронавируса.

Сердаров выразил заинтересованность в получении кредитных средств банка для системы здравоохранения, а представители ВБ рассказали о работе, которую для этого необходимо будет проделать.

Более детальное обсуждение будет продолжено в ближайшее время на высоком уровне.

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