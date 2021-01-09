В США допустили появление «американского» штамма коронавируса

CentralAsia (CA) - В США мог появиться собственный, более заразный вариант коронавируса. Об этом говорится в отчете рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой COVID-19, сообщил телеканал CNN.

Всплеск новых случаев заражения коронавирусом этой осенью и зимой почти в два раза превысил темпы роста заболеваемости во время весенней и летней вспышек, отметили эксперты.

«Такое ускорение говорит о том, что в США мог развиться свой вариант коронавируса в дополнение к «британскому» варианту, который уже распространяется у нас», — говорится в докладе.

По оценке экспертов из рабочей группы, новый «американский» штамм «может быть на 50% заразнее», сообщил со ссылкой на документ телеканал NBC News, передает CNBC.

США занимают первое место в мире по числу заразившихся коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировали 21,8 млн заболевших, умерли 367,9 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

В Великобритании о появлении нового, более заразного штамма коронавируса сообщили в середине декабря. Впоследствии этот вариант выявили еще более чем в 40 странах, в том числе в США, Канаде, Китае и ряде европейских государств.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что, несмотря на более высокую скорость распространения, новый штамм распространяется теми же путями, что и прежний. Поэтому рекомендации, ранее данные медиками, по-прежнему эффективны в борьбе с заболеванием, отметили там.

