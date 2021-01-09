[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России выявили минимальное за 2 месяца число заражений COVID-19

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России выявлено 23 309 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Число заражений стало минимальным с 18 ноября и оказалось меньше числа тех, кто был признан излечившимся от COVID-19, составившего за сутки 23 680 человек.

Резкое снижение числа заражений произошло на фоне сокращения числа тестирований. За последние сутки в России проведено 268 тыс. тестов на COVID-19, в то время ровно месяц назад (9 декабря 2020 года) оперативный штаб сообщал о проведении более 425 тыс. тестов.

Лидерство по числу заражений по-прежнему удерживает Москва, где выявлено 4900 заболевших.

За сутки от COVID-19 в России, по данным оперативного штаба, умерли 470 человек, в том числе 74 — в Москве.

Общее число заражений с момента начала пандемии достигло в России почти 3,8 млн человек. От болезни, по данным оперативного штаба, умерли 61 381 человек. Однако, по данным Росстата, только за апрель—ноябрь 2020 года смертность среди больных COVID-19 в России составила 116 тыс. человек.

print
  • Монголия заняла 44-е место в рейтинге UCI Nation Ranking
  • В Монголии за сутки коронавирус выявлен еще у 13 человек. Всего — 1408
  • Трое граждан Таджикистана нарушили литовскую границу и попросили убежище


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com