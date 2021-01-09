Десять младенцев погибли при пожаре в больнице в Индии

CentralAsia (CA) - В индийском городе Бхандара начался пожар в больнице, погибли десять младенцев. Об этом сообщил сотрудник больницы, доктор Прамод Хандат, передает ANI.

Огонь вспыхнул в отделении по уходу за новорожденными, где к тому моменту находились 17 детей. «Дежурная сестра открыла дверь отделения и увидела большое количество дыма в помещении. Она сразу же сообщила персоналу больницы, были вызваны пожарные», — рассказал Хандат.

Семерых младенцев из тех, кто был в палате, удалось спасти.

Как передает India Today, возраст погибших — от одного до трех месяцев. Власти штата, где случился пожар, пообещали поддержать их семьи финансово. Они также поручили проверить безопасность детских отделений во всех больницах региона.

В 2017 году индийский телеканал NDTV сообщил о гибели 63 детей в индийской больнице, которые умерли в течение пяти дней. По информации канала, многие из них были новорожденными, причиной стали перебои с подачей кислорода в детских палатах. Правительство заявило, что у больницы были достаточные запасы кислорода и дети погибли «естественным путем».