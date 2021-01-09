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  9 января 2021
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В Казахстане наступил День тишины

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане 9 января вступил в силу запрет на ведение предвыборной агитации.

Согласно законодательству, в День тишины запрещено вести любую агитацию в поддержку тех или иных политических партий.

Данный запрет будет действовать и непосредственно в день голосования. При этом наружную политическую рекламу, которую ранее разместили в городах и населенных пунктах, закон убирать не предписывает, она может оставаться на своих местах. Однако в пределах избирательных участков агитационных материалов быть не должно.

На выборы в Мажилис и маслихаты допущены пять политических партий. Это Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", партия "Nur Otan", политическая партия "ADAL", демократическая партия Казахстана "Ак жол" и Народная партия Казахстана. От них баллотируются 312 кандидатов.

10 января избирательные участки откроются в 7 часов утра и закроются в 20 часов, после чего начнется подсчет голосов.

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