В Германии назвали ближайшие недели самыми сложными с начала пандемии

CentralAsia (CA) - У властей Германии есть надежда на то, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 наконец удастся взять под контроль, однако предстоящие несколько недель, вероятно, станут наиболее сложными с момента начала пандемии. С таким прогнозом выступила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на грани перегрузки. А как повлияют на уровень заражаемости рождественские и новогодние праздники, сказать пока невозможно. И то, что мы слышим о мутациях вируса, также не уменьшает беспокойства — напротив, увеличивает его», — заявила Меркель.

В этой ситуации, по словам канцлера, первоочередной задачей является снижение числа заражений до того уровня, который был в Германии летом-осенью 2020 года. Это позволит медикам отслеживать отдельные заражения и разрывать цепочки распространения вируса на ранней стадии.

Чтобы добиться этого, Меркель призвала жителей Германии сократить личные контакты и соблюдать правила, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения инфекции.

«Чем последовательнее мы будем в этом вопросе, тем меньше нам придется жить с такими ограничениями», — сказала Меркель, напомнив, что теперь у Германии есть надежда на скорую победу над COVID-19, так как в стране уже началась вакцинация.

За последние сутки в Германии выявлено 24 694 новых случая заражения COVID-19, общее число заболевших превысило 1,89 млн. С момента начала пандемии в Германии от COVID-19 умерли 39 878 человек, в том числе 1083 за последние сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по числу заболевших COVID-19 Германия занимает 10-е место в мире.