В Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737

CentralAsia (CA) - В субботу, 9 января, диспетчеры потеряли связь с самолетом Boeing 737 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air.

В настоящий момент известно, что контакт с воздушным судном, выполнявшим внутренний рейс SJY 182 из Джакарты в Понтианак, расположенный на острове Калимантан, пропал вскоре после вылета из столицы Индонезии.

По данным местных СМИ, самолет успел пересечь береговую черту и в момент предполагаемого ЧП находился над акваторией Яванского моря.

Агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение отметило, что о нахождении обломков и тел телеканалу сообщил капитан корабля береговой охраны.



Портал Flightradar24 сообщил о потере связи со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. По данным сервиса, речь идет о лайнере Boeing 737-500. Менее чем за минуту самолет потерял более десяти тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета.

Представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил сообщения о том, что была потеряна связь с самолетом.

На борту, по предварительным данным, было более 50 пассажиров.

Позднее стало известно об обнаружении в районе предполагаемого падения обломков самолета и части тел.