[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  9 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737

CentralAsia (CA) -  В субботу, 9 января, диспетчеры потеряли связь с самолетом Boeing 737 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air.

В настоящий момент известно, что контакт с воздушным судном, выполнявшим внутренний рейс SJY 182 из Джакарты в Понтианак, расположенный на острове Калимантан, пропал вскоре после вылета из столицы Индонезии.

По данным местных СМИ, самолет успел пересечь береговую черту и в момент предполагаемого ЧП находился над акваторией Яванского моря.

Агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение отметило, что о нахождении обломков и тел телеканалу сообщил капитан корабля береговой охраны.

Портал Flightradar24 сообщил о потере связи со следовавшим из Джакарты в Понтианак самолетом индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. По данным сервиса, речь идет о лайнере Boeing 737-500. Менее чем за минуту самолет потерял более десяти тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета.

Представитель Поисково-спасательного управления Индонезии Юсуф Латиф подтвердил сообщения о том, что была потеряна связь с самолетом.
На борту, по предварительным данным, было более 50 пассажиров.

Позднее стало известно об обнаружении в районе предполагаемого падения обломков самолета и части тел.

print
  • Монголия заняла 44-е место в рейтинге UCI Nation Ranking
  • Малайзия задержало зарегистрированное в Монголии судно за незаконную стоянку в порту Диксон
  • Почему бедные страны бедны. Глава из книги «Экономист под прикрытием»


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com