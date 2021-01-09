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  9 января 2021
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В Мадриде выпал самый мощный за 80 лет снегопад

CentralAsia (CA) -  На Мадрид обрушился самый сильный снегопад за последние несколько лет, из-за которого практически парализовало город. Об этом сообщает РИА «Новости».

Государственное метеорологическое агентство Испании 9 января объявило предупреждение во многих провинциях страны, в некоторых из них уровень погодной опасности повышен до самого высокого — красного.

В пятницу, 8 января, из-за плохой видимости не работал международный аэропорт Мадрид-Барахас, было отменено 27 рейсов. В субботу работа аэропорта также была приостановлена.

Кроме того, из-за снегопада нарушено и железнодорожное движение по ряду направлений. Мэрия Мадрида объявила, что в 9 января не будут ходить автобусы, в работе метро также зафиксированы сбои.

Предполагается, что снежный покров в испанской столице в течение дня может превысить 20 см.

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