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  9 января 2021
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Вакцинация от COVID-19 в Таджикистане может начаться во второй половине 2021 года

CentralAsia (TJ) -  Вакцинация от коронавируса в Таджикистане будет реализована в рамках международного механизма COVAX, сказал Навруз Джафаров, начальник управления санитарно-эпидемиологической безопасности, чрезвычайных ситуаций и экстренной медицинской помощи министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана.

По его словам, поставки вакцины от COVID-19 в республику, возможно, начнутся во второй половине 2021 года. С этой целью из числа местных специалистов была создана техническая рабочая группа, которая составила список, включающий 20% населения страны, передает Авеста.

«В приоритете находятся медработники, представители социальной сферы, люди старше 50 лет и граждане с хроническими неинфекционными заболеваниями», – отметил Навруз Джафаров.

По состоянию на 7 января, в Таджикистане зарегистрировано 13 тыс. 305 инфицированных COVID-19. Вылечились от этой болезни 13 тыс. 152 человек, или 98,8% инфицированных.

Вместе с тем, от COVID-19 скончались 90 человек. Кроме того, 62 человека с лёгкими признаками коронавируса находятся дома на амбулаторном лечении под присмотром врачей.

Коронавирус в Таджикистане
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