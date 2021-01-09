В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) - Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 283 тысячи, скончались 3456 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 283 204 случая заражения COVID-19.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 368 тысяч заболевших.