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  9 января 2021
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В США выявили более 283 тысяч случаев COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) -  Число выявленных случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось более чем на 283 тысячи, скончались 3456 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за прошедшие 24 часа медики зарегистрировали в США 283 204 случая заражения COVID-19.

Согласно информации университета Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили более 21,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 368 тысяч заболевших.

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