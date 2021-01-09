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  9 января 2021
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С III четверти все школы Узбекистана перейдут на традиционный вид обучения

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане после окончания школьных каникул учебный процесс во всех школах будет полностью переведен на традиционный вид обучения.

По информации Министерства народного образования, с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране, и, учитывая возвращение более 90% учащихся в школу, с 11 января 2021 года (т.е. с III четверти) учебный процесс во всех школах будет переведен полностью в традиционную форму обучения.

Отмечается, что в результате своевременных мер по охране здоровья учащихся, в течение первого полугодия во всех школах обеспечена стабильность эпидемиологической ситуации.

«Анализ показал, что в процессе дистанционного обучения учащиеся пропускали телевизионные уроки из-за отсутствия родительского контроля, а темы учебных занятий двух четвертей были не полностью освоены. В некоторых случаях даже наблюдались случаи правонарушений среди несовершеннолетних. Поэтому мы просим родителей создать все условия для своевременного получения образования своими детьми и отправить их в школу», — говорится в сообщении.

Ответственным ведомствам поручено обеспечить стабильную работу систем отопления во всех общеобразовательных школах в зимний период, а также принять организационные меры по охране здоровья учащихся.

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