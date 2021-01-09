Королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу сделали прививку от COVID-19

CentralAsia (CA) - Королеве Великобритании Елизавете II и ее супругу герцогу Эдинбургскому 9 января сделали прививку от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

В свою очередь Би-би-си сообщает со ссылкой на свой источник, что прививку 94-летней королеве и 99-летнему принцу Филиппу сделал в Виндзорском замке их личный врач. При этом собеседник Би-би-си отметил, что королева решила придать факт вакцинации огласке, чтобы избежать спекуляций.

2 декабря прошлого года власти Великобритании дали разрешение на использование вакцины от коронавируса, разработанной американской Pfizer и немецкой BioNTech. Решение о применении вакцины было выдано на основании результатов третьей фазы клинических испытаний, которые продемонстрировали эффективность препарата на уровне 95%. Результаты были получены и для переболевших, и для не болевших до этого COVID-19.

8 декабря в Британии началась массовая вакцинация с помощью препарата от Pfizer и BioNTech. А 4 января 2021 года британцам начали вводить вакцину, разработанную специалистами Оксфордского университета и англо-шведской компании AstraZeneca.

Какая именно вакцина использовалась для прививки королеве, пока не сообщается.