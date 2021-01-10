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  10 января 2021
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В Казахстане началось голосование на парламентских выборах
премьер-министр Казахстана Аскар Мамин
премьер-министр Казахстана Аскар Мамин

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня, 10 января состоятся выборы депутатов в Мажилис парламента. В выборах приниают участие 5 партий: правящая партия «Нур-Отан», две оппозиционные партии «Ак-Жол» и Народная партия Казахстана, также партии «Адал» и «Ауыл».

На данный момент свой голос уже отдали премьер-министр республики Аскар Мамин и министр здравоохранения Алексей Цой.

Это будут восьмые в истории независимого Казахстана парламентские выборы. Впервые за 16 лет выборы были не досрочными, а очередными.

98 депутатов нижней палаты избираются на 5 лет по партийным спискам, избирательный барьер — 7%.

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