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  10 января 2021
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В Монголии 101-летний пациент проходит лечение от COVID-19

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за 9 января проведено 22 993 ПЦР теста на коронавирус, выявлен 21 новый случай заражения. Один из зараженных — это миротворец из Афганистана. Об этом 10 января на пресс-конференции сообщила начальник отдела надзора и исследований Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний А. Амбасэлмаа.

По состоянию на сегодняшний день, общее число заболевших коронавирусом в Монголии достигло 1429, из них 896 пациентов вылечились, 522 пациента находятся на лечении в больницах, одному из них 101 год, пациент лечится в Центральном военном госпитале.

Коронавирус в Монголии
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