Парламентские выборы в Казахстане: в 53 странах будут открыты избирательные участки для голосования

CentralAsia (KZ) - Для обеспечения избирательного права граждан Казахстана за рубежом будут открыты 66 избирательных участков в 53 иностранных государствах. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.



В соответствии с пунктом 8 статьи 24 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», списки избирателей по избирательным участкам при представительствах РК в иностранных государствах будут актуализироваться до дня голосования.



В соответствии с Указом президента №439 от 21 октября 2020 года, на 10 января 2021 года назначены выборы депутатов Мажилиса парламента Республики Казахстан.

Адреса и контактные данные участков можете посмотреть по ссылке.





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