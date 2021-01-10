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  10 января 2021
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В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 780 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 780 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 10 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 116;

- Павлодарская область - 113;

- Костанайская область - 64;

- Алматинская область - 62;

- Акмолинская область - 60;

- город Нур-Султан - 54;

- Атырауская область - 54;

- Северо-Казахстанская область - 54;

- Западно-Казахстанская область - 45;

- Карагандинская область - 40;

- Восточно-Казахстанская область - 37;

- город Шымкент - 29;

- Жамбылская область - 19;

- Туркестанская область - 14;

- Мангистауская область - 10;

- Актюбинская область - 9.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 162 273 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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