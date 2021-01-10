В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 780 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 780 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 10 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 116;
- Павлодарская область - 113;
- Костанайская область - 64;
- Алматинская область - 62;
- Акмолинская область - 60;
- город Нур-Султан - 54;
- Атырауская область - 54;
- Северо-Казахстанская область - 54;
- Западно-Казахстанская область - 45;
- Карагандинская область - 40;
- Восточно-Казахстанская область - 37;
- город Шымкент - 29;
- Жамбылская область - 19;
- Туркестанская область - 14;
- Мангистауская область - 10;
- Актюбинская область - 9.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 162 273 случая коронавируса.