Парламентские выборы в Казахстане: на 10:00 явка избирателей составила 11,6 %

CentralAsia (KZ) - В Казахстане идет голосование на парламентских выборах. По состоянию на 10:00 избирательные бюллетени получили 11,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки, сообщает ЦИК РК.



В том числе:



по Северо-Казахстанской области – 14,9 %



по городу Шымкент – 14,4 %



по Павлодарской области – 14,0 %



по Туркестанский области – 13,3 %



по Жамбылской области – 12,8 %



по Западно-Казахстанской области – 12,7 %



по Восточно-Казахстанской области – 12,1 %



по Алматинской области – 11,3 %



по Костанайской области – 11,2 %



по городу Нур-Султан – 10,8 %



по Карагандинской области – 10,4 %



по Атырауской области – 10,3 %



по Кызылординской области – 10,3 %



по Акмолинской области – 10,2 %



по Актюбинской области – 9,9 %



по городу Алматы – 9,7 %



по Мангистауской области – 8,7 %



Информация о предварительных итогах явки избирателей будет представлена в 22:00 10 января.



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