Парламентские выборы в Казахстане: на 10:00 явка избирателей составила 11,6 %

CentralAsia (KZ) - В Казахстане идет голосование на парламентских выборах. По состоянию на 10:00 избирательные бюллетени получили 11,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки, сообщает ЦИК РК.
В том числе:
по Северо-Казахстанской области – 14,9 %
по городу Шымкент – 14,4 %
по Павлодарской области – 14,0 %
по Туркестанский области – 13,3 %
по Жамбылской области – 12,8 %
по Западно-Казахстанской области – 12,7 %
по Восточно-Казахстанской области – 12,1 %
по Алматинской области – 11,3 %
по Костанайской области – 11,2 %
по городу Нур-Султан – 10,8 %
по Карагандинской области – 10,4 %
по Атырауской области – 10,3 %
по Кызылординской области – 10,3 %
по Акмолинской области – 10,2 %
по Актюбинской области – 9,9 %
по городу Алматы – 9,7 %
по Мангистауской области – 8,7 %
Информация о предварительных итогах явки избирателей будет представлена в 22:00 10 января.
CentralAsia (KZ) - В Казахстане идет голосование на парламентских выборах. По состоянию на 10:00 избирательные бюллетени получили 11,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки, сообщает ЦИК РК.