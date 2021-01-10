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  10 января 2021
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Парламентские выборы в Казахстане: на 10:00 явка избирателей составила 11,6 %

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане идет голосование на парламентских выборах. По состоянию на 10:00 избирательные бюллетени получили 11,6 % от общего количества избирателей, включенных в списки, сообщает ЦИК РК.

В том числе:

по Северо-Казахстанской области – 14,9 %

по городу Шымкент – 14,4 %

по Павлодарской области – 14,0 %

по Туркестанский области – 13,3 %

по Жамбылской области – 12,8 %

по Западно-Казахстанской области – 12,7 %

по Восточно-Казахстанской области – 12,1 %

по Алматинской области – 11,3 %

по Костанайской области – 11,2 %

по городу Нур-Султан – 10,8 %

по Карагандинской области – 10,4 %

по Атырауской области – 10,3 %

по Кызылординской области – 10,3 %

по Акмолинской области – 10,2 %

по Актюбинской области – 9,9 %

по городу Алматы – 9,7 %

по Мангистауской области – 8,7 %

Информация о предварительных итогах явки избирателей будет представлена в 22:00 10 января.

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