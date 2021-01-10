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  10 января 2021
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В мире число зараженных коронавирусом приблизилось к 90 млн

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 90 миллионам. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Так, по состоянию на 10 января в 191 стране и территории всего мира зарегистрировано 89 603 838 случаев коронавируса, скончались 1,9 млн человек.

Большинство инфицированных по прежнему приходится на США, Индию и Бразилию — 22 млн, 10 млн и 8 млн соответственно.

Также в Топ 10 стран, с наибольшим количеством случаев COVID-19 входят: Россия — 3,3 млн, Великобритания — 3 млн, Франция — 2,8 млн, Турция — 2,3 млн, Италия — 2,2 млн, Испания — 2 млн, Германия — 1,9 млн.

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