Президент Казахстана проголосовал на выборах депутатов в Мажилис

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проголосовал на выборах депутатов в Мажилис и маслихаты.

Глава государства прибыл на избирательный участок №58, расположенный во Дворце школьников, в 11:25. Он отметился в списках избирателей, получил бюллетень и прошел в кабину для голосования.

10 января в Казахстане проходят выборы депутатов в Мажилис и маслихаты. Избирательные участки открылись в 7:00 утра. Закрытие участков, начало подсчета голосов и составление протоколов о результатах голосования ожидается в 20:00.

Всего в выборах принимают участие кандидаты от пяти партий.

Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.

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