В Казахстане на 12:00 проголосовали 28,8% избирателей

CentralAsia (KZ) - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 12:00 избирательные бюллетени получили 28,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки.
В том числе:
по Акмолинской области – 26,6 %
по Актюбинской области – 25,6 %
по Алматинской области – 28,5 %
по Атырауской области – 29,8 %
по Восточно-Казахстанской области – 29,9 %
по Жамбылской области – 32,1 %
по Западно-Казахстанской области – 32,2 %
по Карагандинской области – 33,5 %
по Костанайской области – 30,1 %
по Кызылординской области – 28,9 %
по Мангистауской области – 23,7 %
по Павлодарской области – 33,1 %
по Северо-Казахстанской области – 34,2 %
по Туркестанский области – 33,1 %
по г. Нур-Султан – 24,2 %
по г. Алматы – 15,7 %
по г. Шымкент – 34,1 %