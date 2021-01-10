В Казахстане на 12:00 проголосовали 28,8% избирателей

CentralAsia (KZ) - Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями по состоянию на 12:00 избирательные бюллетени получили 28,8 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе:

по Акмолинской области – 26,6 %

по Актюбинской области – 25,6 %

по Алматинской области – 28,5 %

по Атырауской области – 29,8 %

по Восточно-Казахстанской области – 29,9 %

по Жамбылской области – 32,1 %

по Западно-Казахстанской области – 32,2 %

по Карагандинской области – 33,5 %

по Костанайской области – 30,1 %

по Кызылординской области – 28,9 %

по Мангистауской области – 23,7 %

по Павлодарской области – 33,1 %

по Северо-Казахстанской области – 34,2 %

по Туркестанский области – 33,1 %

по г. Нур-Султан – 24,2 %

по г. Алматы – 15,7 %

по г. Шымкент – 34,1 %

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