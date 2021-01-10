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  10 января 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 42 новых случая коронавируса. Всего 77 572

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 9 января количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 77 572 (+42).

По данным Минздрава, новые случаи были выявлены в 9 регионах страны.

За сутки скончался 1 пациент с коронавирусом, а общее количество летальных исходов от болезни достигло 617.

Общее количество выздоровевших пациентов составило 76 014 (+67), а показатель выздоровления - 98%.

Из 941 пациента, проходящего лечение в медицинских учреждениях, 157 находятся в тяжёлом состоянии и 31 - в критическом.

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