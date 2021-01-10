[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Власти Индонезии нашли возможное место крушения пассажирского лайнера Boeing 737
Предыстория: В Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing 737

CentralAsia (CA) -  Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, резко потерял высоту и исчез с экранов радаров вскоре после взлета 9 января. Власти Индонезии сообщили, что, возможно, нашли место крушения лайнера, сообщает ВВС.

На борту находились 50 пассажиров (в том числе 10 детей разного возраста начиная с младенческого) и 12 членов экипажа, сообщила авиакомпания.

Сообщается, что самолет не подавал сигнал бедствия. Власти Индонезии ведут поисково-спасательную операцию.

Местный портал Detik цитирует короткий ответ министра транспорта на просьбу подтвердить информацию о крушении: «Да, это возле острова Мале». Индонезийская армия утром 10 января сообщила, что в воде удалось найти обломки самолета они находятся на глубине в 23 метра.

Местный рыбак по имени Солихин рассказал Индонезийской службе Би-би-си, что стал свидетелем крушения, и капитан рыболовного судна после этого решил вернуться на берег.

«Самолет, как молния, упал в море и взорвался в воде», - сказал он.

«Это было довольно близко к нам, обломки чуть не попали в лодку», - добавил он.



Речь идет о самолете Boeing 737-500, впервые совершившем полет в 1994 году.

Сигнал с рейса SJ182 был потерян через 4 минуты после вылета из Джакарты. Менее чем за минуту он потерял более 10 тысяч футов (3 тысячи метров) высоты.

print
  • В Казахстане на 12:00 проголосовали 28,8% избирателей
  • В США допустили появление «американского» штамма коронавируса
  • Десять младенцев погибли при пожаре в больнице в Индии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com