Власти Индонезии нашли возможное место крушения пассажирского лайнера Boeing 737

CentralAsia (CA) - Самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший из Джакарты в Понтианак, резко потерял высоту и исчез с экранов радаров вскоре после взлета 9 января. Власти Индонезии сообщили, что, возможно, нашли место крушения лайнера, сообщает ВВС.



На борту находились 50 пассажиров (в том числе 10 детей разного возраста начиная с младенческого) и 12 членов экипажа, сообщила авиакомпания.



Сообщается, что самолет не подавал сигнал бедствия. Власти Индонезии ведут поисково-спасательную операцию.



Местный портал Detik цитирует короткий ответ министра транспорта на просьбу подтвердить информацию о крушении: «Да, это возле острова Мале». Индонезийская армия утром 10 января сообщила, что в воде удалось найти обломки самолета они находятся на глубине в 23 метра.



Местный рыбак по имени Солихин рассказал Индонезийской службе Би-би-си, что стал свидетелем крушения, и капитан рыболовного судна после этого решил вернуться на берег.



«Самолет, как молния, упал в море и взорвался в воде», - сказал он.



«Это было довольно близко к нам, обломки чуть не попали в лодку», - добавил он.

We’re receiving videos and images transferred by the the rescue team #SJ182 https://t.co/gjxIxEX22N pic.twitter.com/Z25P4dfZOt — AIRLIVE (@airlivenet) January 9, 2021