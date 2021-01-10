Токаев пообещал не принимать «репрессивных мер» против митингующих

CentralAsia (KZ) - Правоохранительные органы Казахстана при возможных митингах в связи с проходящими в стране парламентскими выборами будут действовать строго в соответствии с законом. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.

«Протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать строго в соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений предприниматься не будет», — сказал президент.

10 января в Казахстане начались выборы депутатов мажилиса — парламента страны. В них принимают участие пять партий: Народная партия Казахстана, Nur Otan, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», демократическая партия Казахстана «Ак жол», политическая партия «Адал». Кроме того, граждане выбирают депутатов маслихатов — местных законодательных органов.

Как сообщает «Интерфакс-Казахстан», в Алма-Ате проходит митинг оппозиции, которая считает выборы в законодательное собрание нелегитимными. По информации издания, полиция заблокировала представителей Демократической партии Казахстана во главе с ее лидером Жанболатом Мамаем на площади Республики в центре города. Сообщалось о нескольких десятках участников протестов.

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