В Алматы протестующих активистов окружил спецназ, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Гражданского активиста Жанболата Мамая, главу инициативной группы по созданию Демократической партии Казахстана, его сторонников и нескольких участников молодежного движения «Oyan, Qazaqstan» взяли в окружение сотрудники спецназа полиции на площади Республики в Алматы, куда они вышли в полдень, чтобы выразить протест проходящим в стране выборам в парламент и местные представительные органы.

На площади Республики не доступен мобильный интернет. Из-за этого Азаттык не смог подключить аппаратуру для прямой трансляции в YouTube и вести онлайн-эфир в социальных сетях.

Стоящие в кольце СОБРа протестующие держат в руках плакаты с надписями «Бойкот фальшивым выборам» и скандируют: «Бойкот!».

Чуть ранее, на подступах к площади, к направлявшимся на протест подходили неизвестные люди, которые обвиняли активистов в попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Активисты назвали это провокацией, устроенной властью. Когда активисты дошли до площади, недалеко от пересечения улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева их окружила полиция. Аналогичный прием, называемый кеттлингом (окружение группы протестующих кордонами и удержание их внутри заграждений в течение продолжительного периода времени) полиция применила в отношении сторонников Мамая и активистов «Oyan, Qazaqstan» 16 декабря, когда выходившие на протест в День независимости молодые люди оказались в двух разных кольцах. Позже полиция объяснила использование кеттлинга «неподчинением» демонстрантов требованиям властей.

Казахстанский закон о мирных собраниях, критикуемый правозащитниками как не соответствующий международным стандартам, обязывает заранее подавать уведомления в местные органы власти для проведения митингов. У акиматов есть свыше десятка оснований для отказов в проведении акций. Активисты говорят, что Конституция Казахстана гарантирует право на свободу мирных собраний, и считают действия по препятствованию в проведении митингов незаконными.

10 января в Казахстане проходят выборы в нижнюю палату парламента и маслихаты.

Накануне выборов несколько оппозиционных групп призвали своих сторонников выйти в день голосования на протесты. Инициативная группа по созданию Демократической партии (партия в 2019 году не смогла пройти регистрацию и обвинила власть в создании препон) во главе с активистом Жанболатом Мамаем призвала сторонников не ходить на выборы, заявив, что голосование априори не может быть честным и справедливым. Мамай и его соратники заявили, что соберутся на площадях в Алматы и других городах, чтобы выразить несогласие с безальтернативными, по их мнению, выборами.

Эти парламентские выборы — первые после отставки правившего Казахстаном почти 30 лет Нурсултана Назарбаева.



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