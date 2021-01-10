Туркменистан до сих не отправил пробы для анализа на COVID-19, - ВОЗ

CentralAsia (TM) - Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге на брифинге сообщил, что Туркменистан до сих пор не отправил пробы для анализа на COVID-19 в лаборатории ВОЗ за рубежом.

По его словам, во время онлайн-встречи с участием главы ВОЗ Тедроса Адана Гебреисуса и президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова была принята рекомендация по созданию совместной команды для взятия проб, которые планировалось изучить в лабораториях ВОЗ за пределами Туркменистана.

"К сожалению, до сегодняшнего дня мы не увидели никакого прогресса по этому вопросу, но я хочу заверить вас, что мы продолжаем открытый диалог с правительством Туркменистана", – сказал Ханс Клюге.

По его словам, Туркменистан до сих пор не сообщил о подтвержденных случаях заражения COVID-19, но после визита миссии ВОЗ власти для борьбы с распространением острых респираторных инфекций ввели некоторые ограничительные меры в местах скопления людей, на рынках и в транспорте.

Клюге в начале августа на своей странице в фейсбуке рассказал, что во время переговоров ВОЗ выразила серьезную озабоченность ростом количества заболеваний пневмонией c отрицательным результатом на коронавирус. Организация призвала позволить ее экспертам провести независимые тесты в Туркменистане, а также забрать анализы для изучения в собственных лабораториях ВОЗ. По словам Клюге, президент страны тогда на это согласился.

Власти Туркменистана отрицают наличие коронавируса в стране, при этом в ней ввели карантинные меры: закрыли рынки, крупные магазины и мечети. Во всех регионах представители власти призывали людей не выходить на улицу и носить маски, а также ввели штрафы за отсутствие маски. Тех, кто не может оплатить штрафы, отправляли на сбор хлопка, а сотрудникам полиции поручили ежедневно выписывать штрафы за нарушение масочного режима. С ноября в Туркменистане запретили передвижение "без уважительной причины", а людям старше 50 лет ограничили поездки по междугородним и межобластным маршрутам.

Представители миссии ВОЗ после визита в страну 15 июля рекомендовали властям Туркменистана принимать меры, "как будто коронавирус уже выявлен".