В Алматы прошли задержания приближавшихся к площади активистов

CentralAsia (KZ) - В Алматы полиция задержала по меньшей мере 31 человека в районе площади Республики, сообщили корреспонденты Азаттыка с места. Речь преимущественно идет о тех, кто приближался к площади, сообщает centralasian.org.

Вышедшая днем в воскресенье в Алматы на протест группа во главе с активистом Жанболатом Мамаем у пересечения улицы Сатпаева и проспекта Назарбаева находится в кольце спецподразделения полиции. Примерно в квартале от этого места, по сообщениям, полиция заблокировала группу активистов движения Oyan, Qazaqstan.

В день выборов депутатов парламента и маслихатов несколько оппозиционных групп призвали выйти на протесты. Некоторые из задержанных у площади выкрикивали призывы бойкотировать выборы.

В районе площади днем в воскресенье недоступен мобильный интернет. Прилегающая к монументу Независимости территория оцеплена, на месте заметен баннер с сообщением о том, что в этом месте «проводятся ремонтные работы», находится спецтехника. Вдоль площади припаркованы полицейские автомобили и автозаки.

«Никакие репрессивные меры в отношении протестных настроений предприниматься не будут. Правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством», – заявил ранее сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на избирательном участке №58 в Нур-Султане.

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