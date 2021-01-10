В Казахстане проголосовали 43,9% избирателей

CentralAsia (KZ) - Согласно данным ЦИК Казахстана, по состоянию на 14 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 43,9% от общего количества избирателей, включенных в списки.
В том числе:
по Акмолинской области – 41,3 %
по Актюбинской области – 41,1 %
по Алматинской области – 43,0 %
по Атырауской области – 37,3 %
по Восточно-Казахстанской области – 48,8 %
по Жамбылской области – 55,1 %
по Западно-Казахстанской области – 47,5 %
по Карагандинской области – 51,6 %
по Костанайской области – 49,9 %
по Кызылординской области – 48,7 %
по Мангистауской области – 36,0 %
по Павлодарской области – 51,1 %
по Северо-Казахстанской области – 58,2 %
по Туркестанский области – 46,6 %
по г. Нур-Султан – 37,0 %
по г. Алматы – 21,9 %
по г. Шымкент – 44,5 %
Следующая оперативная информация будет представлена в 16:00.