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  10 января 2021
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В Казахстане проголосовали 43,9% избирателей

CentralAsia (KZ) -  Согласно данным ЦИК Казахстана, по состоянию на 14 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 43,9% от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе:

по Акмолинской области – 41,3 %

по Актюбинской области – 41,1 %

по Алматинской области – 43,0 %

по Атырауской области – 37,3 %

по Восточно-Казахстанской области – 48,8 %

по Жамбылской области – 55,1 %

по Западно-Казахстанской области – 47,5 %

по Карагандинской области – 51,6 %

по Костанайской области – 49,9 %

по Кызылординской области – 48,7 %

по Мангистауской области – 36,0 %

по Павлодарской области – 51,1 %

по Северо-Казахстанской области – 58,2 %

по Туркестанский области – 46,6 %

по г. Нур-Султан – 37,0 %

по г. Алматы – 21,9 %

по г. Шымкент – 44,5 %

Следующая оперативная информация будет представлена в 16:00.

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