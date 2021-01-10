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  10 января 2021
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В России число зараженных коронавирусом превысило 3,4 млн

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрирован 22 851 новый случай заражения короновирусной инфекцией. Об этом 10 января сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 83 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 2 589 (11,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафикисровано 3 401 954 случая (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 93,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 300 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 627 989 человек.

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