[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  10 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За 9 января в России 456 человек стали жертвами короновирусной инфекции
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки от короновирусной инфекции скончались 456 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве — 77 и Санкт-Петербурге — 50.

Общее количество жертв короновируса в России достигло 61 837 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,4 млн человек, из них выздоровели — 2,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 627 989 пациентов.

print
  • В Казахстане началось голосование на парламентских выборах
  • В Казахстане на 12:00 проголосовали 28,8% избирателей
  • В Монголии за сутки коронавирус выявлен еще у 13 человек. Всего — 1408


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com