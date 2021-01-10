За 9 января в России 456 человек стали жертвами короновирусной инфекции

Иллюстративное фото // АКИpress

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки от короновирусной инфекции скончались 456 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве — 77 и Санкт-Петербурге — 50.

Общее количество жертв короновируса в России достигло 61 837 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,4 млн человек, из них выздоровели — 2,7 млн, под медицинским наблюдением остаются 627 989 пациентов.