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  10 января 2021
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Эксперт перечислил причины невкусной еды в самолете
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CentralAsia (CA) -  Перелеты могут стать тяжелым бременем для путешественников. Помимо тесного пространства для передвижения, нет ничего хуже маленькой и неаппетитной еды в долгом перелете.

Почему многие люди не любят питаться в самолете? Дело в том, что наши вкусовые ощущения меняются на большой высоте, упаковка блюд и хранение их в течение нескольких часов может изменить их вкус, но есть вероятность, что ваши вкусовые рецепторы нарушены, поэтому вы чувствуете, что вкус еды другой, пишет автор статьи на портале Аль-Джазиры Амаль Мохаммед.

Также некоторые исследования показывают, что употребление пищи в шумной атмосфере делает ее менее вкусной.

Если все вышеперечисленное связано со вкусом еды, то почему авиакомпании не обеспечивают путешественников сытным питанием, особенно в эконом-классе? - задается вопросом автор.

Обычно на борту самолета бывает около 300 пассажиров. Во время полета, помимо завтрака и дополнительных перекусов подается как минимум основное питание. Кроме того вес самой посуды в самолете оценивается на 150 килограммов.

Авиакомпании всегда по возможности стремятся выделять дополнительные места пассажирам, что приносит дополнительный доход компании.

Например, генеральный директор American Airlines Роберт Крэндалл в 1987 году сократил все, что считалось ненужным в самолете.

Одним из аспектов строгости Крэндалла является сокращение по одной оливке из каждого салата, подающегося для первоклассного рейса. Он распорядился подавать две оливки вместо трех, и так ему удалось сэкономить 40 000 долларов в год (что эквивалентно 82 000 долларов сегодня).

Затем по такому же методу были исключены грейпфрутовый сок из списка напитков, а также полотенца на короткие перелеты.

Отмечается, что некоторые представители авиакомпаний утверждали, что причина обеспечения путешественников несытным питанием заключается в том, что пассажир мало двигается во время полета, и тогда ему не нужно много калорий, поэтому компании предоставляют питание, подходящее для физической деятельности пассажира.

Автор статьи советует путешественникам перед полетами запасаться перекусом, но убедитесь, что вы соблюдаете правила авиакомпаний в отношении веса багажа, который вы берете с собой на борт самолета, заключает Амаль Мохаммед.

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