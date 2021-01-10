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  10 января 2021
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На 16 часов в Казахстане проголосовали 52,5 % избирателей

CentralAsia (KZ) -  Согласно данным ЦИК Казахстана, по состоянию на 16 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 52,5 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе:

по Акмолинской области – 56,9 %

по Актюбинской области – 45,6 %

по Алматинской области – 58,0 %

по Атырауской области – 45,6 %

по Восточно-Казахстанской области – 62,0 %

по Жамбылской области – 63,4 %

по Западно-Казахстанской области – 53,5 %

по Карагандинской области – 58,8 %

по Костанайской области – 62,4 %

по Кызылординской области – 60,9 %

по Мангистауской области – 43,3 %

по Павлодарской области – 57,8 %

по Северо-Казахстанской области – 62,4 %

по Туркестанский области – 53,6 %

по г. Нур-Султан – 41,1 %

по г. Алматы – 25,3 %

по г. Шымкент – 49,2 %

Следующая оперативная информация будет представлена в 18.00 часов.

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