К вечеру в Казахстане на выборах депутатов проголосовали 58,2 % избирателей. В Алматы самый низкий показатель

CentralAsia (KZ) - Согласно данным ЦИК Казахстана, по состоянию на 18 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 58,2 % от общего количества избирателей, включенных в списки.
В том числе в разрезе регионов:
по Акмолинской области – 65,1 %
по Актюбинской области – 52,4 %
по Алматинской области – 66,5 %
по Атырауской области – 51,1 %
по Восточно-Казахстанской области – 67,2 %
по Жамбылской области – 68,3 %
по Западно-Казахстанской области – 57,7 %
по Карагандинской области – 65,2 %
по Костанайской области – 69,1 %
по Кызылординской области – 67,9 %
по Мангистауской области – 49,1 %
по Павлодарской области – 64,5 %
по Северо-Казахстанской области – 69,8 %
по Туркестанской области – 59,9 %
по г. Нур-Султан – 44,0 %
по г. Алматы – 27,7 %
по г. Шымкент – 53,2 %
Следующая оперативная информация будет представлена в 20.00 часов.