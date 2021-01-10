К вечеру в Казахстане на выборах депутатов проголосовали 58,2 % избирателей. В Алматы самый низкий показатель

CentralAsia (KZ) - Согласно данным ЦИК Казахстана, по состоянию на 18 часов времени столицы 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 58,2 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе в разрезе регионов:

по Акмолинской области – 65,1 %

по Актюбинской области – 52,4 %

по Алматинской области – 66,5 %

по Атырауской области – 51,1 %

по Восточно-Казахстанской области – 67,2 %

по Жамбылской области – 68,3 %

по Западно-Казахстанской области – 57,7 %

по Карагандинской области – 65,2 %

по Костанайской области – 69,1 %

по Кызылординской области – 67,9 %

по Мангистауской области – 49,1 %

по Павлодарской области – 64,5 %

по Северо-Казахстанской области – 69,8 %

по Туркестанской области – 59,9 %

по г. Нур-Султан – 44,0 %

по г. Алматы – 27,7 %

по г. Шымкент – 53,2 %

Следующая оперативная информация будет представлена в 20.00 часов.

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