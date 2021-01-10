В Казахстане завершились выборы депутатов в Мажилис

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в 20:00 по времени Нур-Султана завершились выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Часом позже завершится голосование в западных регионах из-за разницы во времени, передает zakon.kz.

Граждане страны голосовали в 14 регионах и трех городах республиканского значения на более чем 10 тысячах избирательных участках. Голосовали и наши соотечественники за рубежом - для них открыты 66 участков в 51 стране. Первыми свой голос отдали казахстанцы в Японии, последними проголосуют граждане РК в США и Канаде.

По состоянию на 18.00 по времени Нур-Султана избирательные бюллетени получили 58,2% от общего числа количества избирателей, включенных в списки.

Всего в выборах принимают участие кандидаты от пяти партий. В бюллетене они расположены в следующем порядке:

1.Народная партия Казахстана;

2.Партия Nur Otan;

3.Народно-демократическая партия "Ауыл";

4.Демократическая партия Казахстана "Ак жол";

5. Политическая партия "Адал".

Окончательные итоги выборов Центральная избирательная комиссия подведет в течение семи дней - до 17 января 2021 года.

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