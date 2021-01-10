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  10 января 2021
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В Казахстане проголосовали 63,1 % избирателей, - ЦИК

CentralAsia (KZ) -  Согласно данным ЦИК Казахстана, по состоянию на 20 часов 10 января 2021 года избирательные бюллетени получили 63,1 % от общего количества избирателей, включенных в списки.

В том числе в разрезе регионов:

по Акмолинской области – 72,8 %

по Актюбинской области – 57,7 %

по Алматинской области – 73,5 %

по Атырауской области – 55,5 %

по Восточно-Казахстанской области – 72,4 %

по Жамбылской области – 72,2 %

по Западно-Казахстанской области – 61,5 %

по Карагандинской области – 70,7 %

по Костанайской области – 71,8 %

по Кызылординской области – 72,7 %

по Мангистауской области – 54,0 %

по Павлодарской области – 71,3 %

по Северо-Казахстанской области – 75,5 %

по Туркестанский области – 65,8 %

по г. Нур-Султан – 45,1 %

по г. Алматы – 30,3 %

по г. Шымкент – 56,5 %

Информация о предварительных итогах явки избирателей будет представлена в 22.00 ч.

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