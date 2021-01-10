В Казахстане задержаны сотни протестующих против выборов, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Порядка ста представителей незарегистрированной «Демократической партии Казахстана» и движения «Оян, Казахстан» задержаны в центре Алма-Аты, сообщает vlast.kz со ссылкой на корреспондентов.



Участники протестной акции, которые считают выборы нелегитимными, собрались на площади «Астана». Первоначально были задержаны от 30 до 40 человек. Затем группу протестующих в 15-20 человек силовики стали теснить вниз по улицы Панфилова, еще несколько человек оставались в кольце на пересечении с улицей Толе би, сообщало издание vlast.kz.

Также полиция задержала не менее 30 сторонников незарегистрированной Демократической партии в районе площади Республики. Еще 70 представителей демпартии и не менее 20-ти участников движения «Оян, Казахстан» были заблокированы на улице Сатпаева, между проспектами Достык и Назарбаева.

Дежурный прокурор изданию пояснил, что его ведомство не может сейчас вмешиваемся в деятельность полиции. «Они проводят процессуальные, следственные действия. После того, как они примут решение, в случае несогласия, вы можете обратиться с жалобой. Если со стороны органов следствия, в том числе департамента полиции города, будут какие-то неправомерные действия, вы можете обратиться к нам», — сказал прокурор.

10 января в Казахстане проходят выборы депутатов мажилиса (парламента). На выборах участвуют них пять партий: Народная партия Казахстана, Nur Otan, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», демократическая партия Казахстана «Ак жол», политическая партия «Адал». Кроме того, казахстанцы выбирают депутатов маслихатов — местных законодательных органов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что при возможных митингах в связи с проходящими в стране парламентскими выборами правоохранительные органы будут действовать строго в соответствии с законом.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения