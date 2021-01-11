В Мажилис Казахстана прошли три партии, - данные exit poll

CentralAsia (KZ) - По данным ЦИК, на 10 января, по республике голосование на участках закончилось в 20.00 ч. В соответствии с границами часовых поясов на территории Республики в пяти регионах (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области) голосование было завершено в 21.00 ч. по времени столицы.

Озвучены результаты exit poll на выборах депутатов Мажилиса в Казахстане. Согласно опросу, три политические партии могут пройти в Мажилис. Данные озвучила директор исследовательского института "Қоғамдық пікір" Айнур Мажитова, Результаты exit poll на парламентских выборах распределились следующим образом:

Народная партия Казахстана (НПК) - 9,03 процента избирателей;

партия Nur Otan - 71,97 процента;

партия "Ауыл" - 5,75 процента;

партия "Ак жол" - 10,18 процента;

политическая партия ADAL - 3,07 процента.

"10 января институт "Қоғамдық пікір" провел опрос граждан на выходе из избирательных участков exit poll. Интервьюеры проводили опрос на 600 избирательных участках. Из них 316 городские, 284 сельские. Опросом охвачены города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, все областные центры, города районного значения, малые города и сельские населенные пункты.

В течение дня было проведено четыре волны опроса, опрошено 24 тысячи избирателей. Погрешность опроса в пределах двух процентов. В проведении опроса было задействовано более 600 интервьюеров", - сказала Айнур Мажитова.

Exit poll - используемая в мировой социологической практике процедура опроса граждан, производимого социологическими службами на выходе из избирательных участков после голосования.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения