[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  11 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголия регистрирует сразу три вакцины от COVID-19 — Pfizer, Moderna и AstraZeneca

CentralAsia (MNG) -  Монголия зарегистрировала сразу три вакцины против коронавируса при государственной регистрации лекарственных средств (препаратов). Эти вакцины — Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Об этом сообщил глава Минздрава страны Тогтмолын Мөнхсайхан во время заседании по поводу снижения строгого карантина в Улан-Баторе. Таким образом, страна дает зеленый свет этим вакцинам.

Ранее сообщалось, что президент Монголии Х.Баттулга провёл онлайн встречу с представителями англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca по вопросу возможной поставки вакцины против коронавируса. Их вакцина будет в первую очередь поставлена в Монголию по весьма низкой цене — 4 доллара. Американская компания Moderna свою продукцию предлагает по 37 долларов. По нашим данным Всемирный банк сможет дать Монголии кредит для приобретения вакцины именно этой компании.

Правительство Монголии намерено как можно скорее импортировать высококачественные вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, - подчеркнул премьер страны Ухнаагийн Хурэлсух.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Команда монгольского киберспорта вместе с дзюдоистами отправляется в Доху
  • В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 780 человек
  • Парламентские выборы в Казахстане: в 53 странах будут открыты избирательные участки для голосования


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com