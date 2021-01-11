Монголия регистрирует сразу три вакцины от COVID-19 — Pfizer, Moderna и AstraZeneca

CentralAsia (MNG) - Монголия зарегистрировала сразу три вакцины против коронавируса при государственной регистрации лекарственных средств (препаратов). Эти вакцины — Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Об этом сообщил глава Минздрава страны Тогтмолын Мөнхсайхан во время заседании по поводу снижения строгого карантина в Улан-Баторе. Таким образом, страна дает зеленый свет этим вакцинам.

Ранее сообщалось, что президент Монголии Х.Баттулга провёл онлайн встречу с представителями англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca по вопросу возможной поставки вакцины против коронавируса. Их вакцина будет в первую очередь поставлена в Монголию по весьма низкой цене — 4 доллара. Американская компания Moderna свою продукцию предлагает по 37 долларов. По нашим данным Всемирный банк сможет дать Монголии кредит для приобретения вакцины именно этой компании.

Правительство Монголии намерено как можно скорее импортировать высококачественные вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, - подчеркнул премьер страны Ухнаагийн Хурэлсух.

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