В Улан-Баторе будет снят строгий карантин, при этом некоторые предприятия останутся закрытыми

CentralAsia (MNG) - 9 января столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям объявила, что 18 видов предприятий останутся закрытыми, когда текущий строгий карантин от COVID-19 будет снижен до повышенного уровня готовности в столице Улан-Батор сегоднящнего дня.

Ж.Сандагсурэн, первый заместитель губернатора столицы, сказал: «Комиссия по чрезвычайным ситуациям провела оценку рисков в секторах столицы. Соответственно, было решено повторно открыть услуги, кроме 18 видов услуг. Ограничения движения по автомобильным номерам будут соблюдаться в движении».

18 услуг включают магазины одежды, мебельные магазины, свадебные церемонии, салон красоты, бассейн, центры торговли и ремонта мобильных телефонов, церкви, монастыри, все виды спорта, залы йоги и фитнеса, танцевальные клубы, сауну и массаж, парикмахерские, отели. и групповое обучение с участием более пяти человек.

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