Ө.Батцэцэг стала первой женщиной-арбитром в рейтинге ФИФА в Монголии

CentralAsia (MNG) - Судья Монгольской федерации футбола (MФФ) Ө.Батцэцэг была повышена до ранга помощника судьи Международной федерации футбола (FIFA) и официально вошла в список международных судей 2021 года.

Ө.Батцэцэг — помощник судьи в высших лигах Монгольской федерации футбола, таких как Национальная премьер-лига, Первая национальная лига и Женская лига.

Она - опытный судья с будущим, которая может соответствовать критериям пригодности, которые должны выполняться судьями-мужчинами.

2017 году Международная федерация футбола (ФИФА) впервые предоставила женщинам право судить матчи официального турнира среди мужских команд, включив семь женщин-рефери в список арбитров юношеского чемпионата мира.

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