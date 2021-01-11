Ө.Батцэцэг стала первой женщиной-арбитром в рейтинге ФИФА в Монголии

CentralAsia (MNG) - Судья Монгольской федерации футбола (MФФ) Ө.Батцэцэг была повышена до ранга помощника судьи Международной федерации футбола (FIFA) и официально вошла в список международных судей 2021 года.
Ө.Батцэцэг — помощник судьи в высших лигах Монгольской федерации футбола, таких как Национальная премьер-лига, Первая национальная лига и Женская лига.
Она - опытный судья с будущим, которая может соответствовать критериям пригодности, которые должны выполняться судьями-мужчинами.
2017 году Международная федерация футбола (ФИФА) впервые предоставила женщинам право судить матчи официального турнира среди мужских команд, включив семь женщин-рефери в список арбитров юношеского чемпионата мира.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения