Команда монгольского киберспорта вместе с дзюдоистами отправляется в Доху

CentralAsia (MNG) - Турнир по дзюдо «Doha Masters 2021» соберет 11-13 января в Катаре лучших дзюдоистов со всего мира. Ожидается, что в турнире примут участие 398 дзюдоистов из 69 стран, которые входят в 32 лучших в каждой весовой категории.

Что касается сборной Монголии, то в турнире примут участие 16 дзюдоистов — 10 спортсменов-мужчин и 6 спортсменок.

После участия в повторном тестировании на COVID-19, как это предусмотрено Национальным исследовательском центром инфекционных заболеваний, команда вылетела в Доху чартерным рейсом авиакомпании Hunnu Air.

Ожидается, что команда монгольского киберспорта — ZEUS — вернется 14 января.

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