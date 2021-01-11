Рост экспорта монгольского угля тревожит владельцев насыпных грузов

CentralAsia (MNG) - Владельцы насыпных грузов внимательно следят за таможенными данными из Пекина, чтобы узнать, откуда Китай закупает уголь, чтобы заменить запрещенные австралийские товары – выбор будет иметь огромные последствия для общей картины тонно-миль в секторе. Отношения между Канберрой и Пекином испортились в последние месяцы после того, как Австралия призвала к международному расследованию причин пандемии Covid-19, в результате чего правительство Си Цзиньпина запретило ряд австралийских продуктов, включая уголь.

В начале 2021 года не было никаких признаков потепления в позиции Китая в отношении угля в Австралии. «Китай не отказывается от этого. В 2021 году в Китай поступит очень мало австралийского энергетического угля. Это трусливая игра», - прокомментировал Питер Сэнд, главный аналитик BIMCO. Санд сказал, что ради судоходства он скрестил пальцы, что Китай обращается к Колумбии и Канаде, а не к Монголии и России для удовлетворения своих потребностей в угле.

Уголь в Китай из России проходит около 1 000 морских миль, это 2 000 миль от Индонезии, 4 000 миль от Австралии, 9 000 миль от Колумбии и 11 000 миль от Канады. Больше всего владельцев насыпных грузов беспокоит растущий наземный экспорт из Монголии в Китай – объемы резко выросли в течение 2020 года.

Последние данные Braemar ACM показывают, что 23 мыса и 52 панамакса с австралийским углем остаются в море за пределами китайских портов и не могут быть выгружены, а средняя продолжительность ожидания на данный момент составляет более 90 дней. Запрет уже изменил торговые потоки. Некоторые из грузов, ожидающих в Китае, перенаправлены в соседние страны, такие как Вьетнам и Южная Корея, а доля Индии в австралийском экспорте за последние несколько месяцев выросла.

Ральф Лещински, руководитель отдела исследований Banchero Costa, сказал, что владельцам насыпных грузов следует смотреть на общую картину угля, а не на нынешний спор между Австралией и Китаем.

«Реальность такова, что 2020 год был ужасным для мировой торговли углем», - сказал Лещински.

В 2020 году мировая морская торговля углем сократилась на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее, Международное энергетическое агентство (МЭА) пересмотрело свои прогнозы спроса на уголь в сторону повышения.

Ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, восстановление экономики в Азии, агентство изменило свой предыдущий прогноз падения с 7% в 2020 году до 5% и прогнозировало рост на 2,6% в 2021 году. По оценкам МЭА, объемы торговли углем в 2020 году снизились на 10% или 150 млн тонн, что является самым большим падением за всю историю. Объемы производства энергетического угля упали на 10%, а коксующегося угля - на 12%. По-прежнему оптимистично оценивает объем импорта угля в Китай Джеффри Ландсберг, управляющий директор американской компании Commodore Research & Consultancy.

В последние недели Commodore подчеркивал, что рост производства электроэнергии для отопления продолжается в Китае. Примечательно, что в последнее время в девяти отдельных энергосистемах на этой неделе были установлены новые максимумы мощности. Это включает в себя электрические сети в Хэбэе, Шаньси, Ляонине, Хэйлунцзяне, Шэньси, Нинся, Цзилине, Синьцзяне и Пекине.

«В будущем мы сохраняем оптимизм в отношении перспектив импорта угля в Китай, - сказал Ландсберг Splash. Аналитик по сыпучим материалам сказал, что важно, что электрические нагрузки в Китае нечасто устанавливают рекорды зимой. Вместо этого рекорды обычно устанавливаются только летом.

«Текущие рекордные уровни производства электроэнергии в Китае в настоящее время нетипичны для этого времени года и очень благоприятны для рынка насыпных грузов. С введением запрета на Австралию импорт Китая из Индонезии в настоящее время растет », - сказал Ландсберг.

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