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  11 января 2021
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Подписан меморандум о взаимопонимании с Корейским агентством по продвижению стартапов

CentralAsia (MNG) -  Корейское агентство по продвижению стартапов объявило, что оно подписало онлайн-меморандум о взаимопонимании (MOU) для сотрудничества с Советом молодых предпринимателей Монголии с целью развития сотрудничества между двумя стартапами и создания основы для системы стартапов Монголии, включая знание законов и институтов.

Совет молодых предпринимателей был создан в 2018 году для продвижения стартапов и предпринимательства в Монголии.

Подписание Меморандума о взаимопонимании было направлено на установление отношений сотрудничества между двумя странами для оживления стартапов, основанных на жизненном обмене, и развития стартапов, а также соблюдения законов и правил, касающихся стартапов и инвестиций в Республике Корея.

Ким Кван Хен, директор Агентства по продвижению стартапов, сказал: «Мы надеемся, что, приобретая знания и опыт, связанные со стартапами в Корее и Монголии, мы внесем свой вклад в развитие стартап-экосистемы Монголии и наладим сотрудничество между Кореей и и Монголией».


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